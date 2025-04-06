Кто потеряет часть пенсии

Речь идет о пенсиях для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Такие изменения предусмотрены нововведениями, в частности постановлением Кабинета Министров от 7 марта 2025 года, передает 24 Канал.

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Этим постановлением уточняется, как должны вноситься сведения о месте жительства лиц, которые живут в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения, для получения соответствующих доплат.

Важно! С 1 января восстановлено назначение надбавок к пенсии для лиц, проживающих в чернобыльской зоне. Однако эти доплаты составляют лишь 2361 гривну и предоставляются очень ограниченному количеству лиц.

Кто до сих пор может получать доплату за проживание

Согласно обновленному порядку, если в Едином государственном демографическом реестре и в системе миграционной службы отсутствуют сведения о месте проживания в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, лицо может обратиться в орган регистрации.

Сразу после того, как Пенсионный фонд подтвердит факт проживания, доплату установят с 1 января 2025 года, то есть осуществят выплату за весь период с начала года.