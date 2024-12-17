Які пільги мають діти учасників бойових дій в Україні

Сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, можуть скористатися державними пільгами. Це також стосується дітей, які мають право на знижки на навчання та оздоровлення.

Які пільги мають діти УБД

Діти учасників бойових дій мають право на пільги для навчання в освітніх закладах, проживання в гуртожитках і відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Army Inform.

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Пільги для дітей учасників бойових дій включають:

Пільги на оздоровлення та відпочинок.

Пріоритет у наданні місць у загальноосвітніх і дошкільних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах.

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти.

Право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках для учнів на денній формі навчання.

Право на отримання соціальної стипендії для студентів – дітей учасників бойових дій, за умови відсутності заборгованості з навчання.

Як оформити пільги

Пільги для учасників бойових дій та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для їх оформлення потрібно виконати наступні кроки: