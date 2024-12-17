Какие льготы имеют дети УБД
Дети участников боевых действий имеют право на льготы для обучения в образовательных учреждениях, проживание в общежитиях и отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Army Inform.
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Льготы для детей участников боевых действий включают:
- Льготы на оздоровление и отдых.
- Приоритет в предоставлении мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в детских оздоровительных лагерях.
- Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования.
- Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для учащихся на дневной форме обучения.
- Право на получение социальной стипендии для студентов – детей участников боевых действий, при условии отсутствия задолженности по обучению.
Как оформить льготы
Льготы для участников боевых действий и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для их оформления нужно выполнить следующие шаги:
Подача заявления: Участник боевых действий должен подать заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а также заявление об установлении льготы.
Места обращения: Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, отправить документы по почте, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Дію (при условии наличия Дія.Підпис).