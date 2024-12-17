Кто может получить выплату в 2025 году

Кабинет министров увеличил данные размеры денежных компенсаций, пишет 24 канал со ссылкой на постановление № 1090.

Читайте также Какие выплаты получат участники боевых действий в 2025 году

Так в случае гибели, смерти или признания без вести пропавшим лицом – с даты смерти, что указана в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица без вести пропавшим, предоставляется единовременная денежная выплата.

Она выплачивается в размере 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (или умерли) родственники лица.

Обратите внимание! По состоянию на 2024 год прожиточный минимум составляет 3 028 гривен. То есть выплата составляет 2 миллиона 271 тысячу гривен.

Кому еще назначена выплата

Также помощь поступает семье в случае установления военному инвалидности – с даты, что указана в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Так единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается в зависимости от группы инвалидности:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц – в случае установления инвалидности I группы (1 миллион 211 тысяч гривен);

300 прожиточных минимумов – в случае установления инвалидности II группы (908 тысяч гривен);

250 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности III группы (757 тысяч гривен).

Как семье получить помощь

Для назначения выплаты заявитель, то есть родственник, подает заявление в Минветеранов.

Заявление может подаваться как в бумажной, так и в электронной форме через портал госуслуг "Дія", или через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Обратите внимание! Речь идет о компенсации в случаях, когда военный погиб или получил ранение в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях.