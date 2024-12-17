Які пільги мають діти УБД

Діти учасників бойових дій мають право на пільги для навчання в освітніх закладах, проживання в гуртожитках і відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Army Inform.

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Пільги для дітей учасників бойових дій включають:

Пільги на оздоровлення та відпочинок.

Пріоритет у наданні місць у загальноосвітніх і дошкільних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах.

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти.

Право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках для учнів на денній формі навчання.

Право на отримання соціальної стипендії для студентів – дітей учасників бойових дій, за умови відсутності заборгованості з навчання.

Як оформити пільги

Пільги для учасників бойових дій та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для їх оформлення потрібно виконати наступні кроки: