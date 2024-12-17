Які пільги мають діти УБД
Діти учасників бойових дій мають право на пільги для навчання в освітніх закладах, проживання в гуртожитках і відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Army Inform.
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Пільги для дітей учасників бойових дій включають:
- Пільги на оздоровлення та відпочинок.
- Пріоритет у наданні місць у загальноосвітніх і дошкільних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах.
- Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти.
- Право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках для учнів на денній формі навчання.
- Право на отримання соціальної стипендії для студентів – дітей учасників бойових дій, за умови відсутності заборгованості з навчання.
Як оформити пільги
Пільги для учасників бойових дій та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для їх оформлення потрібно виконати наступні кроки:
Подача заяви: Учасник бойових дій має подати заяву про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), а також заяву про встановлення пільги.
Місця звернення: Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через Дію (за умови наявності Дія.Підпис).