Ви могли не чути про них раніше: які пільги мають багатодітні родини в Україні
- Багатодітні родини в Україні мають право на допомогу від держави: безоплатне отримання ліків, медичні обстеження, безплатний проїзд тощо.
- Студенти з багатодітних сімей отримують соціальні стипендії, додаткову соціальну допомогу, а позашкільна освіта для дітей таких сімей є безплатною.
Багатодітною родиною вважається сім'я, де подружжя виховує трьох або більше дітей. У такому випадку батьків та дітей підтримує держава.
Пільги для багатодітних родин в Україні
Зокрема таким родинам передбачено надання пільг, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.
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Наприклад, багатодітні родини можуть розраховувати на таку допомогу:
- Знижка у 50% плати за користування житлом в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю);
- Знижка у 50% плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
- Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю;
- Знижка у 50% вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.
- Позачергове встановлення квартирних телефонів (абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів).
Діти з багатодітних родин можуть розраховувати на такі привілеї:
- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
- безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
Крім того, студентам з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога. До того ж діти із багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно.
Цікаво! Матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, призначається пенсія за особливі заслуги. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, то право на пенсію за особливі заслуги надається йому.