Ви могли не чути про них раніше: які пільги мають багатодітні родини в Україні

Багатодітною родиною вважається сім'я, де подружжя виховує трьох або більше дітей. У такому випадку батьків та дітей підтримує держава.

Пільги для багатодітних родин в Україні

Зокрема таким родинам передбачено надання пільг, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

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Наприклад, багатодітні родини можуть розраховувати на таку допомогу:

Знижка у 50% плати за користування житлом в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю); Знижка у 50% плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю; Знижка у 50% вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення. Позачергове встановлення квартирних телефонів (абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів).

Діти з багатодітних родин можуть розраховувати на такі привілеї:

безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Крім того, студентам з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога. До того ж діти із багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Цікаво! Матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, призначається пенсія за особливі заслуги. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, то право на пенсію за особливі заслуги надається йому.