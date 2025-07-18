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Економіка Соцвиплати Про них можуть забувати: які пільги для чорнобильців є в Україні
18 липня, 12:31
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Про них можуть забувати: які пільги для чорнобильців є в Україні

Валерія Моргун
Основні тези
  • Чорнобильці отримують допомогу від держави, зокрема пільги, що охоплюють комунальні послуги, паливо, харчові продукти тощо.
  • Діти, постраждалі від аварії, мають право на 100% компенсацію санаторно-курортного лікування, ліків та харчових продуктів в межах встановлених норм.

Українці, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають право на пільги від держави. Вони залежать категорії, яких усього чотири.

Які пільги мають чорнобильці 1 та 2 категорії?

Також до категорій постраждалих входять діти, пише 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

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1 категорія чорнобильців –  люди, чия інвалідність пов’язана з аварією, зокрема ліквідатори, які працювали в зоні відчуження, евакуйовані та відселені з небезпечних територій тощо.

2 категорії –  особи, які брали участь у роботах у зоні відчуження у 1986–1987 роках, а також евакуйовані та жителі зон обов’язкового відселення до ухвалення рішення про їх евакуацію.

У 2025 році чорнобильці можуть розраховувати на 50% компенсації вартості:

  • житлово-комунальних послуг.
  • твердого палива.
  • встановлення телефону та послуг зв’язку.
  • харчових продуктів (для 1 категорії – 50%, для 2 категорії – 25%).

Водночас 100% компенсації складає:

  • санаторно-курортного лікування;
  • придбання ліків за рецептом лікаря;
  • позачергове зубопротезування.

До того ж перша категорія має 100% знижки на транспорт загального користування в межах України (раз на рік), 100% – у приміському транспорті. Друга категорія: 50% на транспорт загального користування (раз на рік), однак так само 100% знижки у приміському транспорті.

Важливо! Обидві категорії мають право на додаткову щорічну відпустку у 14 робочих днів, а також щорічну допомогу на оздоровлення.

Які пільги передбачені для 3 категорії?

3 категорія –  ліквідатори, які працювали у зоні відчуження до 30 днів (залежно від року), а також українці, які проживали або працювали у зонах радіаційного впливу, однак згодом все ж переїхали.

Для осіб з 3 групою надають 100% компенсації вартості:

  • придбання ліків;
  • санаторно-курортного лікування;
  • позачергового зубопротезування.

Зверніть увагу! Ці люди також мають право на щорічну допомогу на оздоровлення в межах встановлених норм.

Які пільги надають 4 категорії чорнобильців?

4 категорія –  люди, які тривалий час проживали, працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю (станом на 1993 рік не менше 4 років).

Уряд надає такі пільги для 4 категорії у 2025 році:

  • 50% компенсації: позачергового зубопротезування;
  • 100% компенсації: придбання ліків.

Зауважте! Також передбачена щорічна допомога на оздоровлення в межах встановлених норм.

Які пільги надають дітям?

Діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС, мають право на 100% компенсацію санаторно-курортного лікування та придбання ліків, а також компенсацію вартості харчових продукти в межах встановлених норм.