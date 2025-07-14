Відстрочка від мобілізації й знижка на проїзд: які пільги мають батьки дітей з інвалідністю
- Батьки дітей з інвалідністю в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, знижки на оплату комунальних послуг та проїзд, а також додаткові вихідні дні на роботі.
- Інші пільги включають безоплатні путівки на відпочинок, державну соціальну допомогу, можливість скороченого робочого дня, достроковий вихід на пенсію для матерів, та звільнення без відпрацювання.
В Україні певні соціальні привілеї мають не лише діти з інвалідністю, а й їхні батьки. Серед таких пільг – знижки на оплату комуналки чи проїзд, а також додаткові вихідні на роботі.
Пільги для родин, де виховують дітей з інвалідністю
Пільги ця категорія українців має у різних сферах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики Києва.
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- Забезпечення безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок
Безоплатне забезпечення путівками дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.
- Пільги на проїзд
Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).
Також доступна 50% знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
- Відстрочка від мобілізації
Право на відстрочку мають батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років й батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, незалежно від віку. Правило стосується опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів.
- Державна соціальна допомога
Надання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- Додаткова відпустка
Мати чи батько дитини з інваоідністю має право на щорічне надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів без урахування святкових та неробочих. Щорічна відпустка надається їй за бажанням у зручний для неї час.
- Достроковий вихід на пенсію
Мати, яка народила та виховала до шестирічного віку людину з інвалідністю з дитинства, матиме право на достроковий вихід на пенсію, але не раніше ніж за п’ять років до досягнення пенсійного віку за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.
- Скорочений робочий день
Працівники, які мають дитину з інвалідністю, можуть працювати за скороченим графіком. Це рішення ухвалюється підприємством за власний кошт.
- Звільнення з роботи без відпрацювання
Стандартний термін попередження – 2 тижні. Якщо причина звільнення – догляд за дитиною з інвалідністю, працівник може звільнитися у будь-який момент, не чекаючи 2 тижні.
- Знижка на оплату комуналки
Батьки дітей, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 50% знижку з оплати за користування житлом та з оплати за комунальні послуги.