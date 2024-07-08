Які пільги можуть отримати діти військовослужбовців та як їх оформити

Діти військовослужбовців мають право на низку соціальних пільг. Зокрема, вони можуть мати пільги на навчання, оздоровлення, проїзд у транспорті, а також соціальні стипендії.

Пільги на освіту

Діти, чиї батьки брали або на цей час беруть участь у бойових діях, можуть отримати повну або часткову компенсацію за навчання від державних та місцевих бюджетів, а також соціальні стипендії. Ці пільги визначені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Вони також мають право на безкоштовне проживання в гуртожитку. Ці пільги діятимуть до досягнення 23 років або завершення навчання, але припиняться у випадку відрахування студента.

Пільги на медицину

Діти військових, які ще навчаються у школі, і чиї батьки загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, також мають право на безкоштовні підручники та харчування у навчальних закладах.

Діти військових можуть отримати санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях один раз на рік. Це поширюється на дружин, чоловіків, батьків, неповнолітніх дітей, а також на дітей з інвалідністю з дитинства, незалежно від їх віку.

Пільги на житло дітям військових

Наразі немає спеціальних пільг на житло для дітей військових. Однак, учасники бойових дій можуть користуватися пільгами щодо оплати комунальних послуг, придбання опалювальних засобів та інших житлових питань.

Пільги на соціальне забезпечення

Повна або часткова оплата навчання коштом державних та місцевих бюджетів;

Пільгові довгострокові кредити для отримання освіти;

Соціальні стипендії;

Безплатне забезпечення підручниками;

Безкоштовний доступ до інтернету;

Безкоштовне проживання в гуртожитках;

Безкоштовне харчування в школах для дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи потрапили в полон;

Пільгове харчування для дітей, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, за рахунок місцевого бюджету, рішенням відповідної ради.

Учасники бойових дій, які отримали поранення чи каліцтво під час виконання бойового завдання, повинні бути забезпечені житлом протягом двох років після включення до відповідного реєстру.