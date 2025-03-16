Які пільги мають люди з II групою інвалідності в Україні

Люди, які мають другу групу інвалідності, можуть користуватися низкою соціальних і трудових пільг. Цей статус надається особам зі стійкими порушеннями здоров’я, які при цьому здатні самостійно себе обслуговувати.

Право на трудові пільги

Статус інвалідності надає право на додаткову соціальну підтримку від держави, передає 24 Канал.

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Зокрема, під час працевлаштування на таких працівників не поширюється випробувальний термін, а звільнитися вони можуть у будь-який момент за власним бажанням.

Крім того:

роботодавець зобов’язаний враховувати індивідуальні потреби таких працівників і, за необхідності, встановити гнучкий або скорочений графік;

щорічна відпустка триваліша, ніж у більшості працівників;

людині з інвалідністю ІІ групи можуть надати відпустку до завершення 6 місяців роботи на новому місці;

час відпустки можна обрати самостійно, відповідно до медичних рекомендацій.

Пільги на житло та комуналку

Люди з інвалідністю II групи не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг, але можуть оформити субсидію на загальних підставах.

При отриманні житла вони мають перевагу, особливо якщо постраждали на виробництві чи є військовослужбовцями. Для цього обов’язково потрібно стати на квартирний облік.

Зауважте! Особи з інвалідністю II групи, які брали участь у Другій світовій війні, мають право на позачергове житло. А військовослужбовців, які отримали інвалідність, не можуть виселити зі службового житла без надання іншого приміщення.

Ліки та медичне забезпечення

Особи з інвалідністю II групи можуть купувати ліки за рецептами зі знижкою 50%. Якщо інвалідність набута внаслідок війни – ліки та препарати надаються безкоштовно.

Також на пільгових умовах надаються:

протези, ортопедичне взуття та засоби для пересування;

допоміжні пристрої для догляду, мобільності, підйому;

меблі та спеціальне оснащення для побуту;

пристрої для орієнтування, комунікації та читання (для людей із порушенням зору).

Зауважте! Також передбачено безкоштовне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

Інші пільги

Особи з інвалідністю II групи мають право на позачергове обслуговування в касах транспорту та інших місцях, де є черга. Крім того, мають низку додаткових пільг.

Проїзд:

Безкоштовний проїзд у міському транспорті (окрім таксі);

50% знижка на міжміські поїздки (авто-, залізничним, повітряним і річковим транспортом) — з 1 жовтня до 15 травня.

Освіта:

Пільговий вступ до вишів (за квотами);

Без конкурсу – до профтехучилищ (за результатами іспитів);

Соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної підтримки.

Телефонний зв’язок: