Право на трудові пільги

Статус інвалідності надає право на додаткову соціальну підтримку від держави, передає 24 Канал.

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Зокрема, під час працевлаштування на таких працівників не поширюється випробувальний термін, а звільнитися вони можуть у будь-який момент за власним бажанням.

Крім того:

роботодавець зобов’язаний враховувати індивідуальні потреби таких працівників і, за необхідності, встановити гнучкий або скорочений графік;

щорічна відпустка триваліша, ніж у більшості працівників;

людині з інвалідністю ІІ групи можуть надати відпустку до завершення 6 місяців роботи на новому місці;

час відпустки можна обрати самостійно, відповідно до медичних рекомендацій.

Пільги на житло та комуналку

Люди з інвалідністю II групи не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг, але можуть оформити субсидію на загальних підставах.

При отриманні житла вони мають перевагу, особливо якщо постраждали на виробництві чи є військовослужбовцями. Для цього обов’язково потрібно стати на квартирний облік.

Зауважте! Особи з інвалідністю II групи, які брали участь у Другій світовій війні, мають право на позачергове житло. А військовослужбовців, які отримали інвалідність, не можуть виселити зі службового житла без надання іншого приміщення.

Ліки та медичне забезпечення

Особи з інвалідністю II групи можуть купувати ліки за рецептами зі знижкою 50%. Якщо інвалідність набута внаслідок війни – ліки та препарати надаються безкоштовно.

Також на пільгових умовах надаються:

протези, ортопедичне взуття та засоби для пересування;

допоміжні пристрої для догляду, мобільності, підйому;

меблі та спеціальне оснащення для побуту;

пристрої для орієнтування, комунікації та читання (для людей із порушенням зору).

Зауважте! Також передбачено безкоштовне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

Інші пільги

Особи з інвалідністю II групи мають право на позачергове обслуговування в касах транспорту та інших місцях, де є черга. Крім того, мають низку додаткових пільг.

Проїзд:

Безкоштовний проїзд у міському транспорті (окрім таксі);

50% знижка на міжміські поїздки (авто-, залізничним, повітряним і річковим транспортом) — з 1 жовтня до 15 травня.

Освіта:

Пільговий вступ до вишів (за квотами);

Без конкурсу – до профтехучилищ (за результатами іспитів);

Соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної підтримки.

Телефонний зв’язок: