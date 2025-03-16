Право на трудові пільги
Статус інвалідності надає право на додаткову соціальну підтримку від держави, передає 24 Канал.
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Зокрема, під час працевлаштування на таких працівників не поширюється випробувальний термін, а звільнитися вони можуть у будь-який момент за власним бажанням.
Крім того:
- роботодавець зобов’язаний враховувати індивідуальні потреби таких працівників і, за необхідності, встановити гнучкий або скорочений графік;
- щорічна відпустка триваліша, ніж у більшості працівників;
- людині з інвалідністю ІІ групи можуть надати відпустку до завершення 6 місяців роботи на новому місці;
- час відпустки можна обрати самостійно, відповідно до медичних рекомендацій.
Пільги на житло та комуналку
Люди з інвалідністю II групи не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг, але можуть оформити субсидію на загальних підставах.
При отриманні житла вони мають перевагу, особливо якщо постраждали на виробництві чи є військовослужбовцями. Для цього обов’язково потрібно стати на квартирний облік.
Зауважте! Особи з інвалідністю II групи, які брали участь у Другій світовій війні, мають право на позачергове житло. А військовослужбовців, які отримали інвалідність, не можуть виселити зі службового житла без надання іншого приміщення.
Ліки та медичне забезпечення
Особи з інвалідністю II групи можуть купувати ліки за рецептами зі знижкою 50%. Якщо інвалідність набута внаслідок війни – ліки та препарати надаються безкоштовно.
Також на пільгових умовах надаються:
- протези, ортопедичне взуття та засоби для пересування;
- допоміжні пристрої для догляду, мобільності, підйому;
- меблі та спеціальне оснащення для побуту;
- пристрої для орієнтування, комунікації та читання (для людей із порушенням зору).
Зауважте! Також передбачено безкоштовне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.
Інші пільги
Особи з інвалідністю II групи мають право на позачергове обслуговування в касах транспорту та інших місцях, де є черга. Крім того, мають низку додаткових пільг.
Проїзд:
- Безкоштовний проїзд у міському транспорті (окрім таксі);
- 50% знижка на міжміські поїздки (авто-, залізничним, повітряним і річковим транспортом) — з 1 жовтня до 15 травня.
Освіта:
- Пільговий вступ до вишів (за квотами);
- Без конкурсу – до профтехучилищ (за результатами іспитів);
- Соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної підтримки.
Телефонний зв’язок:
- Пільгове встановлення домашнього телефону за кошт місцевого бюджету;
- Особи з порушенням слуху та діти від 7 років можуть отримати мобільні телефони для письмового спілкування.