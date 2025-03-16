Право на трудовые льготы

Статус инвалидности дает право на дополнительную социальную поддержку от государства, передает 24 Канал.

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В частности, при трудоустройстве на таких работников не распространяется испытательный срок, а уволиться они могут в любой момент по собственному желанию.

Кроме того:

работодатель обязан учитывать индивидуальные потребности таких работников и, при необходимости, установить гибкий или сокращенный график;

ежегодный отпуск более длительный, чем у большинства работников;

человеку с инвалидностью II группы могут предоставить отпуск до завершения 6 месяцев работы на новом месте;

время отпуска можно выбрать самостоятельно, в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Льготы на жилье и коммуналку

Люди с инвалидностью II группы не имеют автоматических льгот на оплату коммунальных услуг, но могут оформить субсидию на общих основаниях.

При получении жилья они имеют преимущество, особенно если пострадали на производстве или являются военнослужащими. Для этого обязательно нужно стать на квартирный учет.

Обратите внимание! Лица с инвалидностью II группы, которые принимали участие во Второй мировой войне, имеют право на внеочередное жилье. А военнослужащих, которые получили инвалидность, не могут выселить из служебного жилья без предоставления другого помещения.

Лекарства и медицинское обеспечение

Лица с инвалидностью II группы могут покупать лекарства по рецептам со скидкой 50%. Если инвалидность приобретена вследствие войны – лекарства и препараты предоставляются бесплатно.

Также на льготных условиях предоставляются:

протезы, ортопедическая обувь и средства для передвижения;

вспомогательные устройства для ухода, мобильности, подъема;

мебель и специальное оснащение для быта;

устройства для ориентирования, коммуникации и чтения (для людей с нарушением зрения).

Обратите внимание! Также предусмотрено бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Другие льготы

Лица с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах транспорта и других местах, где есть очередь. Кроме того, имеют ряд дополнительных льгот.

Проезд:

Бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);

50% скидка на междугородние поездки (авто-, железнодорожным, воздушным и речным транспортом) - с 1 октября по 15 мая.

Образование:

Льготное поступление в вузы (по квотам);

Без конкурса – в профтехучилища (по результатам экзаменов);

Социальные стипендии и возможность получения дополнительной материальной поддержки.

Телефонная связь: