Які пільги може отримати дружина УБД

Дружини учасників бойових дій мають законне право чимало кількість пільг від держави. Йдеться зокрема про знижки на різні комунальні послуги.

Пільги для дружин учасників бойових дій

Родини військових, що мають статус, УБД мають право на житлові пільги, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Зокрема до цих пільг належать:

знижка 75% на оплату житла;

знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю — 100%);

знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.

Які знижки можуть отримати родини з непрацездатними людьми Родини, де всі її члени непрацездатні, знижка на газове опалення складає 75%. Крім того, вона розраховується на подвійний розмір нормативної площі – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Члени родин військових можуть звернутися із заявою для отримання цих пільг.

Зауважте! Знижка розраховується на кожну людину в родині: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додаткові 10,5 квадратного метра на родину.