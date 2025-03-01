Пільги для дружин учасників бойових дій

Родини військових, що мають статус, УБД мають право на житлові пільги, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Читайте також Що отримує дитина загиблого військовослужбовця

Зокрема до цих пільг належать:

знижка 75% на оплату житла;

знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю — 100%);

знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.

Які знижки можуть отримати родини з непрацездатними людьми Родини, де всі її члени непрацездатні, знижка на газове опалення складає 75%. Крім того, вона розраховується на подвійний розмір нормативної площі – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Члени родин військових можуть звернутися із заявою для отримання цих пільг.

Зауважте! Знижка розраховується на кожну людину в родині: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додаткові 10,5 квадратного метра на родину.