Пільги для дружин учасників бойових дій
Родини військових, що мають статус, УБД мають право на житлові пільги, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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Зокрема до цих пільг належать:
- знижка 75% на оплату житла;
- знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю — 100%);
- знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.
Які знижки можуть отримати родини з непрацездатними людьмиРодини, де всі її члени непрацездатні, знижка на газове опалення складає 75%. Крім того, вона розраховується на подвійний розмір нормативної площі – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Члени родин військових можуть звернутися із заявою для отримання цих пільг.
Зауважте! Знижка розраховується на кожну людину в родині: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додаткові 10,5 квадратного метра на родину.