Від безкоштовних ліків до пільг на транспорт: що передбачено для людей з інвалідністю
- Люди з інвалідністю в Україні мають право на безкоштовні ліки, програми реабілітації, санаторно-курортне лікування та пільги на транспорт.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни звільняються від оплати житлово-комунальних послуг у межах визначених квадратних метрів.
В Україні для людей з інвалідністю передбачено систему соціальних гарантій. Вона охоплює різні сфери життя: від медицини до транспорту.
Які діють пільги для осіб з інвалідністю?
Пільги для осіб з інвалідністю передбачені Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Проте не всі знають про свої права, і саме тому часто не користуються доступними пільгами, повідомляє 24 Канал.
Зокрема, люди з інвалідністю можуть розраховувати на:
- безкоштовні програми реабілітації та забезпечення технічними засобами (протези, візки, слухові апарати тощо);
- санаторно-курортне лікування за медичними показаннями;
- безоплатні ліки для одержувачів мінімальної пенсії або держдопомоги (за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні);
- особи з І та ІІ групою мають право на 50% знижку на ліки за рецептами;
- участь у програмі "Доступні ліки";
- позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту (для І та ІІ груп);
- першочергове право на поліпшення житлових умов;
- для осіб з І групою – пропуск кордону без черги;
- безкоштовний проїзд у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) для осіб І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю.
Зверніть увагу! Щоб скористатися пільгами, необхідно показати пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує статус.
Чи можуть особи з інвалідністю отримати знижку на комуналку?
Для більшості осіб з інвалідністю пільг на оплату комуналки немає, якщо вони не належать до інших пільгових категорій (наприклад, пенсіонери чи багатодітні родини).
Відповідно, у таких випадках можливе оформлення субсидії. Це теж може суттєво зменшити фінансове навантаження на сімʼю.
Зауважте! Виняток становлять люди з інвалідністю внаслідок війни – вони повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг у межах 21 метра квадратного на особу та 10,5 на сім’ю відповідно.
Що відомо про пенсії по інвалідності в Україні: коротко про головне
В Україні пенсія по інвалідності визначається залежно від встановленої групи, відсотка від пенсії за віком та наявного страхового стажу.
Водночас для окремих категорій, як от осіб, які зазнали інвалідності під час військової служби чи Революції Гідності, виплати можуть призначатися навіть без урахування стажу.