От бесплатных лекарств до льгот на транспорт: что предусмотрено для людей с инвалидностью
- Люди с инвалидностью в Украине имеют право на бесплатные лекарства, программы реабилитации, санаторно-курортное лечение и льготы на транспорт.
- Лица с инвалидностью вследствие войны освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах определенных квадратных метров.
В Украине для людей с инвалидностью предусмотрена система социальных гарантий. Она охватывает различные сферы жизни: от медицины до транспорта.
Какие действуют льготы для лиц с инвалидностью?
Льготы для лиц с инвалидностью предусмотрены Законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Однако не все знают о своих правах, и именно поэтому часто не пользуются доступными льготами, сообщает 24 Канал.
В частности, люди с инвалидностью могут рассчитывать на:
- бесплатные программы реабилитации и обеспечения техническими средствами (протезы, коляски, слуховые аппараты и т.д.);
- санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
- бесплатные лекарства для получателей минимальной пенсии или госпомощи (по рецептам врачей при амбулаторном лечении);
- лица с І и ІІ группой имеют право на 50% скидку на лекарства по рецептам;
- участие в программе "Доступные лекарства";
- внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта (для I и II групп);
- первоочередное право на улучшение жилищных условий;
- для лиц с I группой – пропуск границы без очереди;
- бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) для лиц I и II групп, а также детей с инвалидностью.
Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготами, необходимо показать пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий статус.
Могут ли лица с инвалидностью получить скидку на коммуналку?
Для большинства лиц с инвалидностью льгот на оплату коммуналки нет, если они не относятся к другим льготным категориям (например, пенсионеры или многодетные семьи).
Соответственно, в таких случаях возможно оформление субсидии. Это тоже может существенно уменьшить финансовую нагрузку на семью.
Заметьте! Исключение составляют люди с инвалидностью вследствие войны – они полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 метра квадратного на человека и 10,5 на семью соответственно.
Что известно о пенсии по инвалидности в Украине: коротко о главном
В Украине пенсия по инвалидности определяется в зависимости от установленной группы, процента от пенсии по возрасту и имеющегося страхового стажа.
В то же время для отдельных категорий, как вот лиц, которые получили инвалидность во время военной службы или Революции Достоинства, выплаты могут назначаться даже без учета стажа.