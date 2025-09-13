Укр Рус
13 сентября, 12:01
От бесплатных лекарств до льгот на транспорт: что предусмотрено для людей с инвалидностью

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Люди с инвалидностью в Украине имеют право на бесплатные лекарства, программы реабилитации, санаторно-курортное лечение и льготы на транспорт.
  • Лица с инвалидностью вследствие войны освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах определенных квадратных метров.

В Украине для людей с инвалидностью предусмотрена система социальных гарантий. Она охватывает различные сферы жизни: от медицины до транспорта.

Какие действуют льготы для лиц с инвалидностью?

Льготы для лиц с инвалидностью предусмотрены Законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Однако не все знают о своих правах, и именно поэтому часто не пользуются доступными льготами, сообщает 24 Канал.

В частности, люди с инвалидностью могут рассчитывать на:

  • бесплатные программы реабилитации и обеспечения техническими средствами (протезы, коляски, слуховые аппараты и т.д.);
  • санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
  • бесплатные лекарства для получателей минимальной пенсии или госпомощи (по рецептам врачей при амбулаторном лечении);
  • лица с І и ІІ группой имеют право на 50% скидку на лекарства по рецептам;
  • участие в программе "Доступные лекарства";
  • внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта (для I и II групп);
  • первоочередное право на улучшение жилищных условий;
  • для лиц с I группой – пропуск границы без очереди;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) для лиц I и II групп, а также детей с инвалидностью.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготами, необходимо показать пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий статус.

Могут ли лица с инвалидностью получить скидку на коммуналку?

Для большинства лиц с инвалидностью льгот на оплату коммуналки нет, если они не относятся к другим льготным категориям (например, пенсионеры или многодетные семьи).

Соответственно, в таких случаях возможно оформление субсидии. Это тоже может существенно уменьшить финансовую нагрузку на семью.

Заметьте! Исключение составляют люди с инвалидностью вследствие войны – они полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 метра квадратного на человека и 10,5 на семью соответственно.

Что известно о пенсии по инвалидности в Украине: коротко о главном

  • В Украине пенсия по инвалидности определяется в зависимости от установленной группы, процента от пенсии по возрасту и имеющегося страхового стажа.

  • В то же время для отдельных категорий, как вот лиц, которые получили инвалидность во время военной службы или Революции Достоинства, выплаты могут назначаться даже без учета стажа.