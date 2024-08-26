5 пільг для пенсіонерів, які ви могли пропустити
26 серпня 2024, 12:10Читать новость на русском
Пільги для пенсіонерів включають соціальні та фінансові привілеї, які забезпечують особам похилого віку. Ці заходи спрямовані на зниження фінансового навантаження на пенсіонерів.
5 видів пільг для пенсіонерів
В Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різноманітні аспекти, включаючи фінансову підтримку, транспортні послуги та житлові умови.
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Однак, не всі пенсіонери знають про 5 найпопулярніших пільг та послуг, які вони можуть отримати безплатно або зі значною знижкою:
- Для пенсіонерів встановлено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.
- Жителі сільської місцевості, які працюють у сферах культури, медицини або освіти, звільняються від сплати житлово-комунальних послуг.
- Усі пенсіонери мають можливість отримати безкоштовну юридичну допомогу або скористатися нею зі значною знижкою.
- Пенсіонери можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
- Нині пенсіонери звільнені від сплати земельного податку.