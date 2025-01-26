Пенсіонери про них могли не знати: 5 популярних пільг у 2025 році

Про деякі види пільг, які передбачені законом, пенсіонери можуть навіть не здогадуватися. Йдеться як про безоплатну юридичну допомогу, так і про скасування певних податків.

Які 5 найпопулярніших пільг для пенсіонерів

У 2025 році українські пенсіонери можуть отримати декілька видів пільг та послуг, які для них є або безкоштовними, або зі знижкою, пояснює 24 Канал.

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Йдеться про такий список пільг:

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів на громадському та приміському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення.

для пенсіонерів на громадському та приміському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Скасування сплати земельного податку відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України. Однак якщо їхня земельна діяльна відповідає певним лімітам.

відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України. Однак якщо їхня земельна діяльна відповідає певним лімітам. Безкоштовна первинна юридична допомога, або знижка на неї. Водночас вторинна допомога надається тоді, коли у пенсіонера виплата становить не менше ніж 4 722 гривні, або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Водночас вторинна допомога надається тоді, коли у пенсіонера виплата становить не менше ніж 4 722 гривні, або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю. Оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

для оплати житлово-комунальних послуг. Безкоштовна парковка на платних стоянках – про це Постанова КМУ №585 (Пункт 4).

Важливо! Підтвердити право на ті чи інші пільги пенсіонер може за допомогою пенсійного посвідчення.