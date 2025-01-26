26 січня 2025, 13:04
Пенсіонери про них могли не знати: 5 популярних пільг у 2025 році
Основні тези
- Пенсіонери мають право на декілька пільг, що надають або безкоштовно, або зі знижкою.
- Для отримання пільг необхідно пред'явити пенсійне посвідчення.
Про деякі види пільг, які передбачені законом, пенсіонери можуть навіть не здогадуватися. Йдеться як про безоплатну юридичну допомогу, так і про скасування певних податків.
Які 5 найпопулярніших пільг для пенсіонерів
У 2025 році українські пенсіонери можуть отримати декілька видів пільг та послуг, які для них є або безкоштовними, або зі знижкою, пояснює 24 Канал.
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Йдеться про такий список пільг:
- Безкоштовний проїзд для пенсіонерів на громадському та приміському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення.
- Скасування сплати земельного податку відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України. Однак якщо їхня земельна діяльна відповідає певним лімітам.
- Безкоштовна первинна юридична допомога, або знижка на неї. Водночас вторинна допомога надається тоді, коли у пенсіонера виплата становить не менше ніж 4 722 гривні, або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.
- Оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.
- Безкоштовна парковка на платних стоянках – про це Постанова КМУ №585 (Пункт 4).
Важливо! Підтвердити право на ті чи інші пільги пенсіонер може за допомогою пенсійного посвідчення.