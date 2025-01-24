Яку знижку на комуналку надають УБД

Пільги для громадян зі статусом учасника бойових дій регламентуються законодавством, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів".

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Згідно з законом, власники статусу УБД мають право на:

знижку 75% – на квартплату;

знижку 75% – на оплату комуналки;

Зверніть увагу! Якщо такі особи мають інвалідність, їхня знижка на комуналку зростає до 100%.

знижку 75% – на паливо для опалення будинку (за умови, що у житлі немає централізованого опалення).

Які пільги надаються УБД

Громадяни, що мають статус УБД, можуть розраховувати на: