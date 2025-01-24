Яку знижку на комуналку надають УБД
Пільги для громадян зі статусом учасника бойових дій регламентуються законодавством, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів".
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Згідно з законом, власники статусу УБД мають право на:
- знижку 75% – на квартплату;
- знижку 75% – на оплату комуналки;
Зверніть увагу! Якщо такі особи мають інвалідність, їхня знижка на комуналку зростає до 100%.
- знижку 75% – на паливо для опалення будинку (за умови, що у житлі немає централізованого опалення).
Які пільги надаються УБД
Громадяни, що мають статус УБД, можуть розраховувати на:
- безкоштовне медичне обслуговування у держлікарнях;
- першочергове зарахування до українських ВНЗ на бюджет;
- безкоштовний відпочинок у санаторії;
- безоплатний проїзд у деяких видах транспорту;
- безкоштовні ліки, за умови наявності відповідного рецепту тощо.