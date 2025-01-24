Какую скидку на коммуналку предоставляют УБД

Льготы для граждан со статусом участника боевых действий регламентируются законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов".

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Согласно закону, владельцы статуса УБД имеют право на:

скидку 75% – на квартплату;

скидку 75% – на оплату коммуналки;

Обратите внимание! Если такие лица имеют инвалидность, их скидка на коммуналку возрастает до 100%.

скидку 75% – на топливо для отопления дома (при условии, что в жилье нет централизованного отопления).

Какие льготы предоставляются УБД

Граждане, имеющие статус УБД, могут рассчитывать на: