Какие 5 самых популярных льгот для пенсионеров

В 2025 году украинские пенсионеры могут получить несколько видов льгот и услуг, которые для них являются или бесплатными, или со скидкой, объясняет 24 Канал.

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Речь идет о таком списке льгот:

Бесплатный проезд для пенсионеров на общественном и пригородном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение.

для пенсионеров на общественном и пригородном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение. Отмена уплаты земельного налога в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины. Однако если их земельная деятельность соответствует определенным лимитам.

в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины. Однако если их земельная деятельность соответствует определенным лимитам. Бесплатная первичная юридическая помощь, или скидка на нее. В то же время вторичная помощь предоставляется тогда, когда у пенсионера выплата составляет не менее 4 722 гривны, или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

В то же время вторичная помощь предоставляется тогда, когда у пенсионера выплата составляет не менее 4 722 гривны, или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью. Оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Бесплатная парковка на платных стоянках – об этом Постановление КМУ №585 (Пункт 4).

Важно! Подтвердить право на те или иные льготы пенсионер может с помощью пенсионного удостоверения.