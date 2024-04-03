Пільги за віком: хто з пенсіонерів їх зможе отримати

Пенсіонери можуть отримати для себе додаткові пільги. Зокрема, йдеться про звільнення від сплати земельного податку.

Хто може не сплачувати цей податок

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня ділянка відповідає визначеним нормам.

Читайте також У банках зростає, в обмінниках падає: як змінилася вартість долара на ринку

Урядом встановлені такі ліміти:

до 0,01 гектара допустимо для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 2 гектарів – для ведення особистого селянського господарства.

Аби оформити цю пільгу, пенсіонер має звернутись до контролюючого органу із заявою. Обов'язково необхідно мати з собою підтверджувальні документи, зокрема, пенсійне посвідчення (яке засвідчує отримання пенсії за віком).

Які ще пільги за віком доступні українцям

Особи, які отримують пенсію за віком, мають право і на інші пільги. Зокрема, таким пенсіонерам надається зі знижкою або безоплатна юридична допомога. Йдеться не тільки про консультацію особи, а і допомогу у складанні процесуальних документів і представництво інтересів у судах, держорганах та органах місцевого самоврядування.

Також вказані пенсіонери мають такі пільги:

Безоплатний проїзд , у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Пільга поширюється і на пересування у приміському залізничному сполученні.

, у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Пільга поширюється і на пересування у приміському залізничному сполученні. Зменшена комуналка, завдяки субсидії.

Деякі пенсіонери можуть бути звільнені від оплати за ЖКП повністю. Йдеться про жителів сільської місцевості, які раніше мали одну з визначених професій (вчителі, медики, працівники культурної сфери, бібліотекарі та інші).