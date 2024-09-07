Пільги для пенсіонерів: що можна отримати безкоштовно

7 вересня 2024, 14:29
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

ДПС

Деякі пенсіонери можуть отримати певні послуги безкоштовно. До таких послуг можна віднести і юридичні консультації.

Пільги для пенсіонерів

Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах транспорту крім таксі. Для цього потрібно мати при собі посвідчення.

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Нагадаємо! Пенсіонери можуть безкоштовно їздити на залізничному транспорті лише приміського сполучення.

Як і для усіх українців, пенсіонери мають право на субсидію. 

Послуги юристів можна отримати або безкоштовно, або із суттєвою знижкою. Мовиться про:

  • фахова консультація;
  • захист прав та інтересів;
  • представлення інтересів громадянина.

Пенсіонерам анулювали податок

Пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам:

  • ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
  • до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара – для садівництва;
  • до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
  • до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
  • до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.