Пільги для пенсіонерів
Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах транспорту крім таксі. Для цього потрібно мати при собі посвідчення.
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Нагадаємо! Пенсіонери можуть безкоштовно їздити на залізничному транспорті лише приміського сполучення.
Як і для усіх українців, пенсіонери мають право на субсидію.
Послуги юристів можна отримати або безкоштовно, або із суттєвою знижкою. Мовиться про:
- фахова консультація;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Пенсіонерам анулювали податок
Пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.