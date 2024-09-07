Пільги для пенсіонерів

Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах транспорту крім таксі. Для цього потрібно мати при собі посвідчення.

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Нагадаємо! Пенсіонери можуть безкоштовно їздити на залізничному транспорті лише приміського сполучення.

Як і для усіх українців, пенсіонери мають право на субсидію.

Послуги юристів можна отримати або безкоштовно, або із суттєвою знижкою. Мовиться про:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Пенсіонерам анулювали податок

Пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам: