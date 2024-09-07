Льготы для пенсионеров

Пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах транспорта кроме такси. Для этого нужно иметь при себе удостоверение.

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Напомним! Пенсионеры могут бесплатно ездить на железнодорожном транспорте только пригородного сообщения.

Как и для всех украинцев, пенсионеры имеют право на субсидию.

Услуги юристов можно получить или бесплатно, или с существенной скидкой. Речь идет о:

  • профессиональная консультация;
  • защите прав и интересов;
  • представление интересов гражданина.

Пенсионерам аннулировали налог

Пенсионеры могут не платить земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам:

  • участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.