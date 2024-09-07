Льготы для пенсионеров

Пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах транспорта кроме такси. Для этого нужно иметь при себе удостоверение.

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Напомним! Пенсионеры могут бесплатно ездить на железнодорожном транспорте только пригородного сообщения.

Как и для всех украинцев, пенсионеры имеют право на субсидию.

Услуги юристов можно получить или бесплатно, или с существенной скидкой. Речь идет о:

профессиональная консультация;

защите прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Пенсионерам аннулировали налог

Пенсионеры могут не платить земельный налог. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам: