Абсолютно безкоштовно: за що можуть не платити пенсіонери в Україні
- Пенсіонери в Україні можуть отримати 100% знижку на житлово-комунальні послуги, пічне паливо та скраплений газ, якщо вони працювали в сільській місцевості та продовжують там жити після виходу на пенсію.
- Пільга надається пенсіонерам з певними професіями, за умови наявності не менше 3 років стажу та роботи на відповідних посадах під час виходу на пенсію.
Українські пенсіонери мають право на певні пільги від держави. За деякі послуги люди похилого віку можуть не платити взагалі.
Хто може не платити за комунальні послуги?
Пенсіонери можуть скористатися знижкою у розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, придбання пічного палива і скрапленого газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Таку пільгу надають пенсіонерам, які працювали в сільській місцевості та продовжують там жити після виходу на пенсію, зокрема для:
- педагогів;
- медичних працівників;
- фармацевтів;
- працівників музеїв та бібліотек;
- спеціалістів із захисту рослин;
- працівників закладів культури.
Для отримання пільги цим пенсіонерам потрібно мати не менше 3 років стажу роботи й на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.
Важливо! Щоб отримати 100% знижки на комунальні послуги, пенсіонерові необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Пільга надається лише пенсіонерові й не розповсюджується на його членів сім'ї.
Які інші пільги мають пенсіонери?
Пенсіонери в Україні мають також транспортні та податкові пільги.
- Люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у міському транспорті. Проте це не стосується метро, за таксі теж доведеться платити.
- Пенсіонерам дозволяється не платити земельний податок. Втім площа ділянки має не перевищувати нормам, що встановлені українським законодавством.
- У пенсіонерів є право на безоплатну первинну й вторинну юридичну допомогу. Однак і тут є обмеження: пенсія такої особи повинна бути меншою за 4 722 гривні, а для осіб з інвалідністю – меншою за 6 056 гривень.
Варто знати! Пенсіонери також можуть отримати житлову субсидію, щоб менше платити за комунальні послуги. Її розмір залежатиме від доходів людини та вартості цих послуг.