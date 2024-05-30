Загибель родича-воїна: чи зможе сім'я отримати пільги
Смерть військовослужбовця стає для його родини великим горем. Для того, щоб хоч якось допомоги сім'ї у такий період, держава виділяє пільги – їхня сума становить 15 мільйонів гривень.
Які пільги може отримати сім'я по втраті військового
Під час розмови з 24 Каналом адвокат Катерина Аніщенко розповіла, що пільги після загибелі військового можуть отримати як батьки загиблого, так і його діти.
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Утім, важливим моментом у цьому є підтверджена відповідними документами загибель військового з результатами службового розслідування.Важливо! Смерть особи за результатами службового розслідування має настати саме в межах виконання службових обов'язків під час захисту Батьківщини.
Сума, яку можуть отримати родичі, становить 15 мільйонів гривень. Однак вона не виплачується одним платежем – її розбивають на 3 платежі.
Сума буде розподілятися пропорційно між всіма членами сім'ї загиблого, які подадуть відповідну заяву.
Які документи варто подати та куди
За словами Катерини Аніщенко родичам загиблого військового насамперед варто звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з якого був мобілізований військовослужбовець. Також це можна зробити за місцем останнього місця проживання особи.
- Члени сім'ї пишуть заяву на отримання пільг та подають відповідну інформацію на підтвердження родинних зв'язків,
- Крім того, вказується банківський рахунок, куди будуть переказувати кошти.
Експертка додає, що на сьогодні вже є позитивні судові рішення щодо допомоги, яку можуть отримати діти загиблих військовослужбовців, які ще не народженні, але зачаті за їхнього життя.
Які є пільги для учасників бойових дій
Нагадуємо, що воїни зі статусом УБД мають право на соціальних виплат, компенсації за участь у бойових діях, кошти на оздоровлення тощо.
- До пільг щодо медичного обслуговування входять: безкоштовне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, безкоштовне забезпечення медикаментами.
- Ті військові, які внаслідок бойових дій втратили працездатність, можуть отримати додаткову надбавку до пенсії. Її розмір 25% від прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 590,25 гривні.
- Комунальні послуги та пільги – це знижки або повне звільнення від оплати комунальних послуг.
- Пільги на житло – у військових є право на першочергове отримання житла та можливість скористатися пільговим кредитуванням для придбання житла чи земельних ділянок.