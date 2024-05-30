Гибель родственника-воина: сможет ли семья получить льготы

Смерть военнослужащего становится для его семьи большим горем. Для того чтобы хоть как-то помочь семье в такой период, государство выделяет льготы – их сумма составляет 15 миллионов гривен.

Какие льготы может получить семья по потере военного

Во время разговора с 24 Каналом адвокат Екатерины Анищенко рассказала, что льготы после гибели военного могут получить как родители погибшего, так и его дети.

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Впрочем, важным моментом в этом является подтвержденная соответствующими документами гибель военного с результатами служебного расследования.

Смерть лица по результатам служебного расследования должна наступить именно в рамках выполнения служебных обязанностей при защите Родины.

Сумма, которую могут получить родственники, составляет 15 миллионов гривен. Однако она не выплачивается одним платежом – ее разбивают на 3 платежа.

Екатерина Анищенко Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Сумма будет распределяться пропорционально между всеми членами семьи погибшего, которые подадут соответствующее заявление.

Какие документы следует подать и куда

По словам Екатерины Анищенко родственникам погибшего военного прежде всего стоит обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) из которого был мобилизован военнослужащий. Также, это можно сделать по месту последнего места жительства лица.

Члены семьи пишут заявление на получение льгот и подают соответствующую информацию в подтверждение родственных связей,

Кроме того, указывается банковский счет, куда будут переводить средства.

Если право на льготы имеет несовершеннолетний ребенок погибшего военного, тогда законным представителем является мать, или отец. В зависимости от ситуации, подают заявление законные представители ребенка.

Эксперт добавляет, что на сегодня уже есть положительные судебные решения о помощи, которую могут получить дети погибших военнослужащих, которые еще не рождены, но зачатые при их жизни.

Какие есть льготы для участников боевых действий

Напоминаем, что воины со статусом УБД имеют право на социальные выплаты, компенсации за участие в боевых действиях, средства на оздоровление и тому подобное.