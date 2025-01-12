Пільги для УБД: хто може їх втратити у 2025 році

Учасники бойових дій мають поновити свої дані у 2025 році. Це потрібно зробити для збереження пільг на оплату комунальних послуг.

Хто з УБД може втратити пільги у 2025 році

Для цього потрібно повторно подати заяву до органів Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням постанову Кабміну.

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Так для більшості людей зі статусом учасника бойових дій (УБД) допомогу на сплату комунальних послуг буде продовжено автоматично. Але це можливо тільки, якщо в обставинах, які впливають на призначення та розмір пільг, не відбулося змін.

Йдеться про такі зміни:

адреси проживання УБД;

склад родини військового;

категорія пільговика;

список житлово-комунальних послуг.

У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик подає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву,

— йдеться у постанові.

Як УБД продовжити право на отримання пільг

Для того, аби продовжити право на отримання пільги у 2025 році, УБД слід повторно звернутися до органів Пенсійного фонду.

Зокрема подати нову заявку можна так: