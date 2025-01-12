Кто из УБД может потерять льготы в 2025 году

Для этого нужно повторно подать заявление в органы Пенсионного фонда, пишет 24 канал со ссылкой постановление Кабмина.

Читайте также Некоторые украинцы в 2025 году получат доплату на коммунальные услуги

Так для большинства людей со статусом участника боевых действий (УБД) помощь на оплату коммунальных услуг будет продлена автоматически. Но это возможно только, если в обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер льгот, не произошло изменений.

Речь идет о таких изменениях:

адреса проживания УБД;

составе семьи военного;

категория льготника;

список жилищно-коммунальных услуг.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник подает в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление,

- говорится в постановлении.

Как УБД продлить право на получение льгот

Для того, чтобы продлить право на получение льготы в 2025 году, УБД следует повторно обратиться в органы Пенсионного фонда.

В частности подать новую заявку можно так: