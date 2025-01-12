Кто из УБД может потерять льготы в 2025 году
Для этого нужно повторно подать заявление в органы Пенсионного фонда, пишет 24 канал со ссылкой постановление Кабмина.
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Так для большинства людей со статусом участника боевых действий (УБД) помощь на оплату коммунальных услуг будет продлена автоматически. Но это возможно только, если в обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер льгот, не произошло изменений.
Речь идет о таких изменениях:
- адреса проживания УБД;
- составе семьи военного;
- категория льготника;
- список жилищно-коммунальных услуг.
В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник подает в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление,
- говорится в постановлении.
Как УБД продлить право на получение льгот
Для того, чтобы продлить право на получение льготы в 2025 году, УБД следует повторно обратиться в органы Пенсионного фонда.
В частности подать новую заявку можно так:
- по почте;
- через сервисный центр ПФУ;
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- с помощью е-подписи в мобильном приложении "Дія".