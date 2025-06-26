Пільги для УБД: які переваги дає статус військовим та їхнім родинам

В Україні учасникам бойових дій держава надає низку пільг та переваг, якими можуть скористатися не лише військові, але і їхні сім’ї. Окрім того, УБД отримують додаткові виплати.

Які пільги можуть отримати УБД

Українські військові, які оформили статус УБД, можуть отримувати комунальні, медичні, трудові пільги, а також мають право на освітню підтримку їхніх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Дивіться також Пільги для військових: як оформити знижки для сплати комуналки

Медичні пільги

УБД мають право на безплатні ліки та медичні засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів.

Їм гарантується безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних металів.

Можуть продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями, до яких УБД були прикріплені, після виходу на пенсію чи зміни місця роботи.

Мають право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках і на першочергову госпіталізацію.

Можуть проходити безплатне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Комунальні пільги

Учасники бойових дій мають право на знижку на оплату житлової площі у розмірі 75% у розрахунку 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Також надається 75% знижка на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб.

Діє 75% знижка на вартість палива, зокрема рідке, для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення.

Транспортні пільги

УБД надається право на безплатний проїзд в усіх видах міського пасажирського транспорту за наявності посвідчення встановленого зразка.

Безоплатно можна користуватися залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами на приміських і міжміських маршрутах, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Трудові пільги

Учасники бойових дій мають право допомогу у разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.

Також діє право на щорічну відпустку у зручний для ветерана час;

Можна отримати додаткову оплачувану відпустку до 14 календарних днів на рік.

Під час скорочення чисельності або штату працівників підприємства УБД мають переважне право залишитися на роботі.

У випадку ліквідації підприємства учасники бойових дій мають право на пріоритетне працевлаштування.

Інші переваги для УБД

Пенсії, довічне грошове утримання, соціальна допомога для ветеранів збільшується на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Діти учасників бойових дій отримують підтримку від держави на здобуття освіти, але лише до досягнення 23 років.

Варто знати! Учасники бойових дій мають право на щорічну виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.