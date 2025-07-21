Які пільги мають учасники бойових дій та як ними скористатися

Учасники бойових дій в Україні мають право на низку пільг, які держава надає військовим та їхнім рідним. Також УБД виплачують одноразову грошову допомогу.

Які пільги надають учасникам бойових дій?

Скористатися пільгами від держави можуть військові, які оформили статус учасника бойових дій. Зокрема, їм надають медичні, комунальні, транспортні пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Комунальні пільги

Ветеранам зі статусом УБД надається знижка на оплату житлової площі у розмірі 75%, при цьому діє розрахунок 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Також вони мають пільги у розмірі 75% на оплату електроенергії, природного чи скрапленого газу, інших послуг для побутових потреб.

Передбачена знижка у 75% на паливо, зокрема на рідке паливо для тих, хто живе у будинках без центрального опалення.

Медичні пільги

Учасникам бойових дій надається право на безплатні ліки та медичні засоби, а також імунобіологічні препарати та медичні вироби, які виписують за рецептами лікарі.

Ветерани можуть зробити безплатно зубопротезування, окрім використання дорогоцінних металів.

Їм гарантується першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках та першочергова госпіталізація.

УБД мають право й надалі лікуватися в поліклініках та госпіталях, до яких були прикріплені, після зміни місця роботи чи виходу на пенсію.

Їм надається також право на безплатне медичне обстеження та диспансеризацію.

Трудові пільги

УБД гарантується допомога у разі тимчасової втрати працездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, при цьому стаж роботи не має значення.

Ветеран має право брати щорічну відпустку у зручний для нього час, а також додаткову оплачувану відпустку до 14 календарних днів на рік.

Якщо відбувається скорочення штату на підприємстві, учасники бойових дій мають пріоритетне право залишитися на роботі.

Транспортні пільги

Військовим зі статусом УБД мають право безплатного проїзду у міському пасажирському транспорті усіх видів, але лише за наявності посвідчення.

Також вони можуть безоплатно користуватися на приміському сполученні залізничним і водним транспортом, автобусами на приміських і міжміських маршрутах, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Важливо! Для дітей УБД передбачені освітні пільги. Держава надає їм підтримку на здобуття освіти до досягнення 23 років.

Як отримати пільги зі статусом УБД?

Якщо у військового вже є оформлений статус УБД, то йому необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду і подати дві заяви:

про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб з правом на пільги (ЄДРП);

про встановлення пільг.

Також заяву про пільги можна подати в особистому кабінеті на електронному порталі послуг ПФУ або через застосунок "Дія".

Важливо! Окрім пільг, учасники бойових дій мають право на одноразову грошову виплату, яку виплачують щороку до Дня Незалежності України.