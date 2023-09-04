А їх насправді багато: які пільги мають учасники бойових дій та їх родини
4 вересня 2023, 09:04Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
У ході війни значно зросла кількість людей з посвідкою учасника бойових дій. Вона своєю чергою дає багато пільг не тільки для самої особи, а і для її родини.
Хто може отримати статус учасника бойових дій
Статус учасника бойових дій мають право отримати військові з:
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- ЗСУ;
- СБУ;
- Нацгвардії;
- Держприкордонслужби;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держспецтрансслужби;
- Військової прокуратури України.
Умовою отримання такого статусу є проведення в зоні бойових дій мінімум 30 днів. Проте, якщо особа отримала травну і більше не може виконувати свої обов'язки, кількість днів не береться до уваги й посвідчення видадуть разом зі статусом інвалідності.
Які пільги отримає учасник бойових дій:
Для учасників бойових дій передбачені наступні пільги:
- Першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись. Безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення.
- Першочергово безоплатно протезувати зуби.
- Безкоштовно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування.
- Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%.
- Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
- Безкоштовно їздити на усіх видах міського та обласного пасажирського транспорту;
- Безкоштовно користуватись один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 відсотковою знижкою.
- Користуватись під час виходу на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.
- Щорічно проходити медичне обстеження та диспансеризацію.
- Отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі середньої заробітної плати.
- Незалежно від стажу роботи отримувати лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати.
- Використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати.
- Отримати першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.
- Достроково виходити на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.
- Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.
- Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.
- Першочергово вступати до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.
- Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.
- Першочергово обслуговуватись підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.
- Позачергово влаштовуватись до закладів соціального захисту населення, а також обслуговуватись службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.
- Від липня цього року в учасників бойових дій та їх сімей заборонено стягувати протерміновані борги.
На що можуть розраховувати сім'ї учасника бойових дій
У членів родин такої особи звісно що менше пільг, проте вони все ж є. До них належать:
- Пільги на оздоровлення та відпочинок дітей УБД.
- За місцем проживання сімей УБД, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.
- Як діти учасників бойових дій, так і самі УБД мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічну та фахової передвищої освіти на денній формі.
- Діти УБД, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках.
- За умови відсутності заборгованості у студентів-дітей УБД останні мають право на соціальну стипендію.