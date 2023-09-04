Кто может получить статус участника боевых действий

Статус участника боевых действий вправе получить военные из:

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ВСУ;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Службы внешней разведки;

Госспецтрансслужбы;

Военная прокуратура Украины.

Обратите внимание! Это удостоверение также могут получить лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции, МВД, Госспецсвязи, Государственной фискальной службы, Управления государственной охраны, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находились в составе добровольческих формирований. Также статус УБД могут получить волонтеры.

Условием получения такого статуса является проведение в зоне боевых действий минимум 30 дней. Однако, если лицо получило пищеварительную и больше не может выполнять свои обязанности, количество дней не принимается во внимание и удостоверение выдадут вместе со статусом инвалидности.

Какие льготы получит участник боевых действий:

Для участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:

Первоначально обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться. Бесплатно получать лекарство, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.

Первоначально бесплатно протезировать зубы.

Бесплатно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.

Оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%.

Иметь скидку в 75% на топливо для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Бесплатно ездить по всем видам городского и областного пассажирского транспорта;

Бесплатно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50 процентной скидкой.

Пользоваться при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.

Ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию.

Получать пособие по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.

Независимо от стажа работы получать больничные выплаты в размере средней заработной платы.

Использовать ежегодный отпуск в любое время и получать еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты.

Получить первостепенное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.

Досрочно выходить на пенсию, достигнув 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.

Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального домостроения, иметь первоочередной ремонт.

Получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.

Первоочередно поступать в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и устанавливать на льготных условиях квартирные. Абонементная плата за использование телефона для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Первоначально обслуживаться предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта.

Внеочередно устраиваться в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживаться службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

С июля этого года у участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченные долги.

На что могут рассчитывать семьи участника боевых действий

У членов семей такого лица конечно меньше льгот, однако они все же есть. К ним относятся: