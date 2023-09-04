Кто может получить статус участника боевых действий

Статус участника боевых действий вправе получить военные из:

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  • ВСУ;
  • СБУ;
  • Нацгвардии;
  • Госпогранслужбы;
  • Службы внешней разведки;
  • Госспецтрансслужбы;
  • Военная прокуратура Украины.

Условием получения такого статуса является проведение в зоне боевых действий минимум 30 дней. Однако, если лицо получило пищеварительную и больше не может выполнять свои обязанности, количество дней не принимается во внимание и удостоверение выдадут вместе со статусом инвалидности.

Какие льготы получит участник боевых действий:

Для участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:

  • Первоначально обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться. Бесплатно получать лекарство, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.
  • Первоначально бесплатно протезировать зубы.
  • Бесплатно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.
  • Оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%.
  • Иметь скидку в 75% на топливо для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
  • Бесплатно ездить по всем видам городского и областного пассажирского транспорта;
  • Бесплатно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50 процентной скидкой.
  • Пользоваться при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
  • Ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию.
  • Получать пособие по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.
  • Независимо от стажа работы получать больничные выплаты в размере средней заработной платы.
  • Использовать ежегодный отпуск в любое время и получать еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты.
  • Получить первостепенное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.
  • Досрочно выходить на пенсию, достигнув 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.
  • Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального домостроения, иметь первоочередной ремонт.
  • Получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.
  • Первоочередно поступать в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
  • Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и устанавливать на льготных условиях квартирные. Абонементная плата за использование телефона для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.
  • Первоначально обслуживаться предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта.
  • Внеочередно устраиваться в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживаться службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
  • С июля этого года у участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченные долги.

На что могут рассчитывать семьи участника боевых действий

У членов семей такого лица конечно меньше льгот, однако они все же есть. К ним относятся:

  • Льготы для оздоровления и отдыха детей УБД.
  • По месту жительства семей УБД их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
  • Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.
  • Дети УБД, которые учатся на дневной форме, имеют право на безвозмездное или льготное проживание в общежитиях.
  • При отсутствии задолженности у студентов-детей УБД последние имеют право на социальную стипендию.