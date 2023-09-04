Хто може отримати статус учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій мають право отримати військові з:

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ЗСУ;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецтрансслужби;

Військової прокуратури України.

Зверніть увагу! Це посвідчення також можуть отримати: особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції, МВС, Держспецзв’язку, Державної фіскальної служби, Управління державної охорони, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, які перебували у складі добровольчих формувань. Також, статус УБД можуть отримати волонтери.

Умовою отримання такого статусу є проведення в зоні бойових дій мінімум 30 днів. Проте, якщо особа отримала травну і більше не може виконувати свої обов'язки, кількість днів не береться до уваги й посвідчення видадуть разом зі статусом інвалідності.

Які пільги отримає учасник бойових дій:

Для учасників бойових дій передбачені наступні пільги:

Першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись. Безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення.

Першочергово безоплатно протезувати зуби.

Безкоштовно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування.

Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%.

Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Безкоштовно їздити на усіх видах міського та обласного пасажирського транспорту;

Безкоштовно користуватись один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 ­відсотковою знижкою.

Користуватись під час виходу на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Щорічно проходити медичне обстеження та диспансеризацію.

Отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі середньої заробітної плати.

Незалежно від стажу роботи отримувати лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати.

Використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати.

Отримати першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.

Достроково виходити на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.

Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.

Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.

Першочергово вступати до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Першочергово обслуговуватись підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.

Позачергово влаштовуватись до закладів соціального захисту населення, а також обслуговуватись службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

Від липня цього року в учасників бойових дій та їх сімей заборонено стягувати протерміновані борги.

На що можуть розраховувати сім'ї учасника бойових дій

У членів родин такої особи звісно що менше пільг, проте вони все ж є. До них належать: