Хто може отримати статус учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій мають право отримати військові з:

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  • ЗСУ;
  • СБУ;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Держспецтрансслужби;
  • Військової прокуратури України.

Умовою отримання такого статусу є проведення в зоні бойових дій мінімум 30 днів. Проте, якщо особа отримала травну і більше не може виконувати свої обов'язки, кількість днів не береться до уваги й посвідчення видадуть разом зі статусом інвалідності.

Які пільги отримає учасник бойових дій:

Для учасників бойових дій передбачені наступні пільги:

  • Першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись. Безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення.
  • Першочергово безоплатно протезувати зуби.
  • Безкоштовно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування.
  • Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%.
  • Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
  • Безкоштовно їздити на усіх видах міського та обласного пасажирського транспорту;
  • Безкоштовно користуватись один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 ­відсотковою знижкою.
  • Користуватись під час виходу на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.
  • Щорічно проходити медичне обстеження та диспансеризацію.
  • Отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі середньої заробітної плати.
  • Незалежно від стажу роботи отримувати лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати.
  • Використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати.
  • Отримати першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.
  • Достроково виходити на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.
  • Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.
  • Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.
  • Першочергово вступати до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.
  • Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.
  • Першочергово обслуговуватись підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.
  • Позачергово влаштовуватись до закладів соціального захисту населення, а також обслуговуватись службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.
  • Від липня цього року в учасників бойових дій та їх сімей заборонено стягувати протерміновані борги.

На що можуть розраховувати сім'ї учасника бойових дій

У членів родин такої особи звісно що менше пільг, проте вони все ж є. До них належать:

  • Пільги на оздоровлення та відпочинок дітей УБД.
  • За місцем проживання сімей УБД, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.
  • Як діти учасників бойових дій, так і самі УБД мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічну та фахової передвищої освіти на денній формі.
  • Діти УБД, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках.
  • За умови відсутності заборгованості у студентів-дітей УБД останні мають право на соціальну стипендію.