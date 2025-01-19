Пільги для ветеранів праці: на яку допомогу можуть розраховувати українці у 2025 році

В Україні передбачаються пільги для ветеранів праці. Вони можуть значно покращити життя людей з подібним статусом.

Хто може отримати статус ветеранів праці

Йдеться зокрема про медичні, соціальні пільги тощо, повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Читайте також Пільги для учасників бойових дій: як держава допомагає захисникам і захисницям України

Претендувати на такий статус можуть такі особи:

всі чоловіки зі стажем роботи 40 років і жінки зі стажем 35 років, які вийшли на пенсію;

громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;

за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;

ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів зі статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення", за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;

особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з частиною 1 статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього СРСР;

інваліди I та II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Зауважте! Така людина повинна мати документ, який підтверджує статус ветерана праці є посвідчення ветерана праці.

Медичні пільги для ветеранів праці

Так ветерани праці мають право на такі пільги у сфері медицини:

користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію.

Соціальні пільги для ветеранів праці

Ветерани праці в Україні також мають й соціальні пільги, які роблять їхнє життя простіше. Йдеться про таку допомогу:

використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;

першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;

переважне право на встановлення домашніх телефонів;

звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;

безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості.

Водночас пільговий проїзд надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Важливо! До того ж всі українці, що досягли пенсійного віку, користуються правами та гарантіями, передбаченими для літніх громадян.