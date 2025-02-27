Хто може зекономити на електроенергії за пільговим тарифом

З 1 лютого 2025 року в Україні запроваджено оновлені тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням. Частина українців може заощадити на електроенергії лише якщо офіційно встановила таке опалення.

Пільги на електроенергію

Для домогосподарств з електроопаленням у період з 1 жовтня по 30 квітня діятимуть пільгові тарифи, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Читайте також Чи зміняться тарифи на газ і світло у березні 2025 року

Пільговий тариф:

2,64 гривні за кіловат-годину – на обсяг споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні за кіловат-годину – за споживання понад 2 000 кіловат-годин.

Важливо! Щоб скористатися пільговим тарифом, важливо не лише встановити електроопалення, а й зареєструвати його офіційно.

Як розрахувати вартість електроенергії

Пільговий тариф на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням передбачає, що перші 2 000 кіловат-годин в опалювальний період оплачуються за зниженою ставкою 2,64 гривні за кіловат-годину. Все, що перевищує цей ліміт, – за стандартним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Приклад розрахунку вартості електроенергії при споживанні 2 500 кіловат-годин на місяць:

Перші 2 000 кіловат-годин : 2 000 × 2,64 гривні = 5 280 гривень.

Додаткові 500 кіловат-годин : 500 × 4,32 гривні = 2 160 гривень.

Загальна сума до оплати: 5 280 + 2 160 = 7 440 гривень.

Як отримати пільговий тариф

Щоб скористатися зниженим тарифом, необхідно мати офіційно зареєстровану електроопалювальну систему. На сайті YASNO зазначено, що мешканцям будинків без інших типів опалення слід звернутися до районної чи обласної ради для отримання висновку про:

Відсутність газифікації будинку;

Неможливість централізованого теплопостачання;

Відсутність автономної системи опалення.

Зауважте! Після отримання висновку його передають оператору системи розподілу, який надалі надсилає інформацію постачальнику електроенергії.