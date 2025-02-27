Льготы на электроэнергию

Для домохозяйств с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будут действовать льготные тарифы, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Льготный тариф:

2, 64 гривны за киловатт-час– на объем потребления до 2 000 киловатт-часов в месяц;

4, 32 гривны за киловатт-час– за потребление свыше 2000 киловатт-часов.

Важно! Чтобы воспользоваться льготным тарифом, важно не только установить электроотопление, но и зарегистрировать его официально.

Как рассчитать стоимость электроэнергии

Льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств с электроотоплением предусматривает, что первые 2 000 киловатт-часов в отопительный период оплачиваются по пониженной ставке 2, 64 гривны за киловатт-час. Все, что превышает этот лимит, – по стандартному тарифу 4, 32 гривны за киловатт-час.

Пример расчета стоимости электроэнергии при потреблении 2 500 киловатт-часов в месяц:

Первые 2 000 киловатт-часов : 2 000 × 2, 64 гривны = 5280 гривен.

Дополнительные 500 киловатт-часов : 500 × 4, 32 гривны = 2160 гривен.

Общая сумма к оплате : 5280 + 2160 = 7440 гривен.

Как получить льготный тариф

Чтобы воспользоваться пониженным тарифом, необходимо иметь официально зарегистрированную электроотопительную систему. На сайте YASNO указано, что жителям домов без других типов отопления следует обратиться в районный или областной совет для получения вывода о:

Отсутствие газификации дома;

Невозможность централизованного теплоснабжения;

Отсутствие автономной отопительной системы.

Заметьте! После получения заключения его передают оператору системы распределения., который в дальнейшем посылает информацию поставщику электроэнергии.