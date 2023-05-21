За комуналку можна не платити: кого стосується пільга
Джерело:На пенсії
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку або ж мають можливість отримати пільги на оплату послуг. Йдеться про тих, які проживають у сільській місцевості.
Живеш у селі – отримуєш пільги
Ті пенсіонери, що проживають у сільській місцевості мають можливість не платити за комунальні послуги, або ж отримати пільги на це. До слова, 100% знижки на оплату гарантовано пенсіонерам, які є педагогічними чи медичними працівниками.
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Крім того, це стосується й фармацевтів, бібліотекарів, працівників із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.
Ця пільга призначається на рік з моментом, коли таке право виникає. Вона поширюється на оплату таких послуг:
- Житло – квартплата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;
- Комунальні послуги – постачання холодної води та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів;
- Паливо та скраплений газ.
Кому з пенсіонерів не підняли виплати
Індексація у березні торкнулася не усіх. До переліку тих, кому не збільшили виплати, увійшли:
- пенсіонери, які продовжують працювати, мають маленький стаж і їх розрахункові виплати менш як 2 100 гривень;
- колишні працівники прокуратури;
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- люди, які отримують пенсію у понад 20 930 гривень;
- ті, хто на довічному утриманні держави (судді та інші).