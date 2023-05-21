За комуналку можна не платити: кого стосується пільга

Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку або ж мають можливість отримати пільги на оплату послуг. Йдеться про тих, які проживають у сільській місцевості.

Живеш у селі – отримуєш пільги

Ті пенсіонери, що проживають у сільській місцевості мають можливість не платити за комунальні послуги, або ж отримати пільги на це. До слова, 100% знижки на оплату гарантовано пенсіонерам, які є педагогічними чи медичними працівниками.

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Крім того, це стосується й фармацевтів, бібліотекарів, працівників із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.

Втім, запам'ятайте, що така можливість надається тільки за умови, що середньомісячний дохід пільговика не перевищує 3 760 гривень.

Ця пільга призначається на рік з моментом, коли таке право виникає. Вона поширюється на оплату таких послуг:

Житло – квартплата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;

– квартплата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком; Комунальні послуги – постачання холодної води та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів;

– постачання холодної води та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів; Паливо та скраплений газ.

Кому з пенсіонерів не підняли виплати

Індексація у березні торкнулася не усіх. До переліку тих, кому не збільшили виплати, увійшли:

пенсіонери, які продовжують працювати, мають маленький стаж і їх розрахункові виплати менш як 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

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