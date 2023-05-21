Живешь в деревне – получаешь льготы
Те пенсионеры, которые проживают в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это. К слову, 100% скидки на оплату гарантированы пенсионерам, являющимся педагогическими или медицинскими работниками.
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Кроме того, это касается и фармацевтов, библиотекарей, работников защиты растений в сельской местности и поселках городского типа.
Эта льгота назначается в год с моментом, когда такое право возникает. Она распространяется на оплату следующих услуг:
- Жилье – квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
- Коммунальные услуги – поставка холодной воды и горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
- Топливо и сжиженный газ.
Кому из пенсионеров не подняли выплаты
Индексация в марте затронула не все. В число тех, кому не увеличили выплаты, вошли:
- пенсионеры, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
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- люди, получающие пенсию более чем в 20 930 гривен;
- те, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).