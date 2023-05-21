Живешь в деревне – получаешь льготы

Те пенсионеры, которые проживают в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это. К слову, 100% скидки на оплату гарантированы пенсионерам, являющимся педагогическими или медицинскими работниками.

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Кроме того, это касается и фармацевтов, библиотекарей, работников защиты растений в сельской местности и поселках городского типа.

Впрочем, запомните, что такая возможность предоставляется только при условии, что среднемесячный доход льготника не превышает 3 760 гривен.

Эта льгота назначается в год с моментом, когда такое право возникает. Она распространяется на оплату следующих услуг:

Жилье – квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;

– квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом; Коммунальные услуги – поставка холодной воды и горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

– поставка холодной воды и горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов; Топливо и сжиженный газ.

Кому из пенсионеров не подняли выплаты

Индексация в марте затронула не все. В число тех, кому не увеличили выплаты, вошли:

пенсионеры, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

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