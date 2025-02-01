Деякі українці залишаться без пільг на комунальні послуги у 2025 році
- З січня 2025 року в Україні пільги на комунальні послуги надаватимуться з урахуванням доходу сім’ї, якщо середньомісячний дохід на одну особу перевищує 4 240 гривень, пільги скасовуватимуться.
- Виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни – їхні пільги залишаються без змін.
З січня 2025 року в Україні змінилися умови надання пільг на оплату комунальних послуг. Тепер при визначенні права на допомогу враховуватиметься рівень доходу сім’ї.
Що зміниться у пільгах на комуналку
Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від фінансового стану родини, то тепер діє новий критерій, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".
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Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4 240 гривень, пільги скасовуватимуться.
Зауважте! Ці зміни вплинуть на багатьох отримувачів допомоги, тому важливо перевірити свій дохід, щоб зрозуміти, чи збережеться право на пільги у 2025 році.
Хто не отримуватиме пільги
Тепер при отриманні пільг на комунальні послуги дохід враховуватимуть для таких категорій громадян:
- Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами.
- Потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини (чоловіки) померлих чорнобильців, опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу та дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.
- Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.
- Члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, дружини/чоловіки) та рідні зниклих безвісти військових.
- Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови (вдівці) померлих ветеранів.
- Колишні в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях.
- Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
Зауважте! Виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни – їхні пільги залишаються без змін.