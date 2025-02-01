Деякі українці залишаться без пільг на комунальні послуги у 2025 році

З січня 2025 року в Україні змінилися умови надання пільг на оплату комунальних послуг. Тепер при визначенні права на допомогу враховуватиметься рівень доходу сім’ї.

Що зміниться у пільгах на комуналку

Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від фінансового стану родини, то тепер діє новий критерій, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4 240 гривень, пільги скасовуватимуться.

Зауважте! Ці зміни вплинуть на багатьох отримувачів допомоги, тому важливо перевірити свій дохід, щоб зрозуміти, чи збережеться право на пільги у 2025 році.

Хто не отримуватиме пільги

Тепер при отриманні пільг на комунальні послуги дохід враховуватимуть для таких категорій громадян:

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами.

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини (чоловіки) померлих чорнобильців, опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу та дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.

Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.

Члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, дружини/чоловіки) та рідні зниклих безвісти військових.

Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови (вдівці) померлих ветеранів.

Колишні в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях.

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Зауважте! Виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни – їхні пільги залишаються без змін.