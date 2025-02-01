Что изменится в льготах на коммуналку

Если раньше некоторые категории граждан получали льготы независимо от финансового состояния семьи, то теперь действует новый критерий, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев превышает 4 240 гривен, льготы будут отменяться.

Заметьте! Эти изменения повлияют на многих получателей помощи, поэтому важно проверить свой доход, чтобы понять, сохранится ли право на льготы в 2025 году.

Кто не будет получать льготы

Теперь при получении льгот на коммунальные услуги доход будут учитывать для таких категорий граждан:

Реабилитированные лица, которые получили инвалидность вследствие репрессий или являются пенсионерами.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории), а также жены (мужья) умерших чернобыльцев, опекуны детей, чьи родители погибли из-за Чернобыльской катастрофы и жены (мужья) погибших ликвидаторов других ядерных аварий или испытаний.

Бывшие военнослужащие, которые получили инвалидность во время прохождения службы.

Члены семей погибших военнослужащих (родители, жены/мужья) и родные пропавших без вести военных.

Ветераны военной службы, сотрудники органов внутренних дел, Нацполиции и подобных структур, а также вдовы (вдовцы) умерших ветеранов.

Бывшие узники концлагерей, гетто, а также дети, которые родились в таких местах.

Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Обратите внимание! Исключение сделано для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны – их льготы остаются без изменений.