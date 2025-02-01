Що зміниться у пільгах на комуналку

Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від фінансового стану родини, то тепер діє новий критерій, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4 240 гривень, пільги скасовуватимуться.

Зауважте! Ці зміни вплинуть на багатьох отримувачів допомоги, тому важливо перевірити свій дохід, щоб зрозуміти, чи збережеться право на пільги у 2025 році.

Хто не отримуватиме пільги

Тепер при отриманні пільг на комунальні послуги дохід враховуватимуть для таких категорій громадян:

  • Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами.
  • Потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини (чоловіки) померлих чорнобильців, опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу та дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.
  • Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.
  • Члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, дружини/чоловіки) та рідні зниклих безвісти військових.
  • Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови (вдівці) померлих ветеранів.
  • Колишні в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях.
  • Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Зауважте! Виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни – їхні пільги залишаються без змін.