Які пільги на комунальні послуги мають військові

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на різноманітні пільги. Зокрема, на зменшений розмір комуналки.

Який розмір пільг на комуналку

Розмір пільг на комуналку залежить від статусу особи. Учасники бойових дій можуть отримати знижку у розмірі 75%.

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Люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях, мають пільгу у розмірі 100%. А от члени сімей загиблих можуть отримати знижку 50%.

Як отримати таку пільгу

Щоб отримати таку пільгу особа має надати у відповідальні органи посвідчення, яке засвідчує вказаний статус.

Особа, яка хоче отримати таку пільгу, має звернутись до ПФУ і написати такі заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; про надання пільг на оплату ЖКП, у тому чилі і придбання твердого палива, скрапленого газу.

При собі потрібно мати:

паспорт;

підтверджувальні документи;

РНОКПП.

Заяву можна подавати не тільки у ПФУ, а і через електронний портал Пенсійного фонду.