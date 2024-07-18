Який розмір пільг на комуналку

Розмір пільг на комуналку залежить від статусу особи. Учасники бойових дій можуть отримати знижку у розмірі 75%.

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Люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях, мають пільгу у розмірі 100%. А от члени сімей загиблих можуть отримати знижку 50%.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку пільгу особа має надати у відповідальні органи посвідчення, яке засвідчує вказаний статус.

Як отримати таку пільгу

Особа, яка хоче отримати таку пільгу, має звернутись до ПФУ і написати такі заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; про надання пільг на оплату ЖКП, у тому чилі і придбання твердого палива, скрапленого газу.

При собі потрібно мати:

паспорт;

підтверджувальні документи;

РНОКПП.

Зауважте! Заяву можна подавати не тільки у ПФУ, а і через електронний портал Пенсійного фонду.