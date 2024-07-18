Який розмір пільг на комуналку
Розмір пільг на комуналку залежить від статусу особи. Учасники бойових дій можуть отримати знижку у розмірі 75%.
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Люди з інвалідністю, набутою внаслідок участі у військових діях, мають пільгу у розмірі 100%. А от члени сімей загиблих можуть отримати знижку 50%.
Як отримати таку пільгу
Особа, яка хоче отримати таку пільгу, має звернутись до ПФУ і написати такі заяви:
- про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
- про надання пільг на оплату ЖКП, у тому чилі і придбання твердого палива, скрапленого газу.
При собі потрібно мати:
- паспорт;
- підтверджувальні документи;
- РНОКПП.