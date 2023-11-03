Субсидія 2023: як дізнатись, яким буде розмір допомоги

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Розмір допомоги розраховується індивідуально.

Як розрахувати субсидію

Розмір субсидії визначається як різниця між ціною на ЖКП та обов'язковим платежем. Споживач може самостійно визначити орієнтовну суму пільг.

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Для розрахунку субсидії вам необхідно знати такі дані:

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства. Це значення розраховується як різниця середньомісячного загального доходу домогосподарства (в значенні на 1 особу) та прожитковий мінімум на людину.

Ро – часткове значення від загальної вартості ЖКП для домогосподарства. Це число округлюється до 2 знаків після коми.

Кг – 2 теперішніх прожиткових мінімуми у розрахунку на одну особу, протягом місяця (Кг = 2).

Рг – унормоване значення за послуги (Рг = 15).

Кому надають субсидію

Формула розрахунку обов'язкового платежу: Ро = Кд/Кг х Рг

Головною умовою для отримання субсидії є те, що платіжки, які має домогосподарство, на 15% вищі за сумарний дохід родини. Заяву на отримання пільг можуть подати як орендарі, так і власники приміщення. Які документи потрібні для отримання субсидії:

заява;

декларація про доходи;

свідоцтво про право власності або договір оренди.

Розгляд субсидії триває 30 днів. Протягом цього часу відбувається перевірка ваших даних і винесення рішення.

Якщо комісія виявить дохід, який ви не вказали у декларації, вам буде автоматично відмовлено у наданні субсидії.