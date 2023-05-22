"Негативно вплине на ціни": аграрії проти скасування пільги на пальне

Українські аграрії зареєстрували законопроєкт у якому просять відтермінувати скасування пільг на пальне. На їх думку, таке рішення є несвоєчасним через ряд причин.

Аграрії просять не скасовувати пільги

Українські аграрії просять владу не повертати акцизи та ПДВ на пальне до довоєнного рівня посилаючись на невчасність такого рішення. Держава збирається реалізувати задумане у два етапи:

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Нагадаємо! З 1 липня в Україні планують повернути пільги на пальне, які ввели в березні 2022 року, до довоєнного рівня. Таке рішення прийняла ВРУ ще 21 вересня 2022 року, проголосувавши за законопроєкт №7668-д.

Перший – ще у вересні 2022 року повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, але ПДВ досі 7%;

бензину та дизпалива, але ПДВ досі 7%; Другий – з 1 липня 2023 року акцизи на пальне повернуть до довоєнного рівня, а ПДВ до 20%. У такому разі акциз на пальне буде 213 євро, а на дизпаливо – 140 євро за 1000 літрів.

Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на нього серед аграріїв, що викликало масове незадоволення.

Крім того, скасування пільгового режиму оподаткування пального з 1 липня 2023 року, враховуючи, що все ще триває гаряча фаза війни, є передчасним та негативно вплине на рівень цін і фінансову стійкість суб’єктів господарювання,

– також йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, вони зареєстрували законопроєкт №9174, який передбачає відміну повернення старих акцизів та ПДВ до закінчення воєнного стану.

Які зараз ціни на пальне в АЗС

Найнижчі ціни на бензин А-95 виставили в мережі АЗС RLS – 40 гривень за літр. Найвищі – на заправках мережі Авіас – 47 гривень.