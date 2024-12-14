Які пільги та пенсії мають особи з інвалідністю III групи у 2025 році
Особи з інвалідністю мають право на різноманітні пільги, що залежать від групи інвалідності, яка їм присвоєна. Також на наявність пільг і виплат впливає те, чи працює людина.
Виплати для осіб з інвалідністю III групи
Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від кількох факторів: чи продовжує людина працювати, а також від часу настання інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Яку допомогу отримуватимуть багатодітні сім'ї у 2025 році
Зокрема, існують такі ставки:
- Для осіб з інвалідністю з дитинства виплата становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
- Для осіб, які набули інвалідність до досягнення 18 років, виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від того, чи працює особа:
- Якщо особа з III групою не працює, її мінімальна виплата складає 2 520 гривень.
- Якщо особа працює, виплата зменшується до 2 093 гривень.
Зверніть увагу! Що пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком, визначеної для тієї ж особи.
Пільги для осіб з інвалідністю
Особи з інвалідністю III групи мають право на низку пільг, зокрема під час працевлаштування.
Наприклад, вони не зобов'язані проходити випробувальний термін. Працюючі особи з III групою інвалідності можуть також скористатися такими пільгами:
- Відпустка без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік.
- Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік.
- Плюс 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.
Освітні та медичні пільги
Особи з інвалідністю III групи також мають пільги в освіті та під час отримання медичних послуг:
Освіта:
- Студенти з інвалідністю III групи, які отримали стипендію, продовжують отримувати її у повному обсязі.
- Абітурієнти з високими балами під час вступу можуть бути зараховані поза конкурсом.
- Діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, мають можливість безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.
Медичні пільги:
- Особам з інвалідністю III групи надаються пільги на отримання медичних виробів, таких як протези зубів.
- Вони можуть також отримати засоби, необхідні для реабілітації.
- Якщо є відповідний медичний висновок, можна отримати пільгові умови для отримання крісла з електроприводом.