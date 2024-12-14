Виплати для осіб з інвалідністю III групи

Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від кількох факторів: чи продовжує людина працювати, а також від часу настання інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, існують такі ставки:

Для осіб з інвалідністю з дитинства виплата становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Для осіб, які набули інвалідність до досягнення 18 років, виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від того, чи працює особа:

Якщо особа з III групою не працює, її мінімальна виплата складає 2 520 гривень.

Якщо особа працює, виплата зменшується до 2 093 гривень.

Зверніть увагу! Що пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком, визначеної для тієї ж особи.

Пільги для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю III групи мають право на низку пільг, зокрема під час працевлаштування.

Наприклад, вони не зобов'язані проходити випробувальний термін. Працюючі особи з III групою інвалідності можуть також скористатися такими пільгами:

Відпустка без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік.

Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік.

Плюс 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.

Освітні та медичні пільги

Особи з інвалідністю III групи також мають пільги в освіті та під час отримання медичних послуг:

Освіта:

Студенти з інвалідністю III групи, які отримали стипендію, продовжують отримувати її у повному обсязі.

Абітурієнти з високими балами під час вступу можуть бути зараховані поза конкурсом.

Діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, мають можливість безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.

Медичні пільги: