Выплаты для лиц с инвалидностью III группы

Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от нескольких факторов: продолжает ли человек работать, а также от времени наступления инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, существуют следующие ставки:

Для лиц с инвалидностью с детства выплата составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для лиц, которые приобрели инвалидность до достижения 18 лет, выплата составляет 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, работает ли лицо:

Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2 520 гривен.

Если лицо работает, выплата уменьшается до 2 093 гривен.

Обратите внимание! Что пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту, определенной для того же лица.

Льготы для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью III группы имеют право на ряд льгот, в частности при трудоустройстве.

Например, они не обязаны проходить испытательный срок. Работающие лица с III группой инвалидности могут также воспользоваться такими льготами:

Отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней в год.

Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы – 14 дней в год.

Плюс 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.

Образовательные и медицинские льготы

Лица с инвалидностью III группы также имеют льготы в образовании и при получении медицинских услуг:

Образование:

Студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.

Абитуриенты с высокими баллами при поступлении могут быть зачислены вне конкурса.

Дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют возможность бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

Медицинские льготы: